شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم تراخيص مراكز تجميع الألبان.. وتمنح المستفيدين قروض بفائدة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه لأول مرة يصدر قرارا وزاريا بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية، كما تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، والتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل والإقراض، والتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا.

وأضاف "سليمان" فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن وزير الزراعة وافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان جديدة تابعة للوزارة نموذجية طبقًا للمواصفات القياسية فى المناطق والمحافظات التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وتفتقر إلى هذا النوع من النشاط وخاصة أن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين وذلك لضمان الحصول على ألبان ذو جودة عالية تناسب الاستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير، ومراكز الوزارة سوف تكون نموذجا يحتذى للمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات تجميع الألبان والاستفادة من مبادرة البنك المركزي.

وتابع" سليمان"، أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتبعه الاهتمام بالرعاية والنواحى الصحية للحيوانات وطريقة الحلب وصحة الحيوانات وسرعة نقل الألبان من أماكن الحليب إلى مراكز تجميع الألبان فى وسائل مخصصة لذلك، وكذلك الحصول على ألبان عالية الجودة، لافتا إلى أن وزير الزراعة وجه بتشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز والتى تقوم بدورها برفع تقريرها الفنى للعرض على اللجنة التنسيقية للبت فى اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.

وهناك تكليفات لجميع الإدارات التابعة للقطاع، التنسيق الدورى مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص التى تخدم قطاع الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الالبان، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، وهناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

وأكد "سليمان "، أن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانيًا بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الاستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

وذكر تقرير لوزارة الزراعة، أن اجمالى مراكز تجميع الالبان حوالى 862 مركزا على مستوى الجمهورية، حيث اعتمدت اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان برئاسة مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تمويل 9.4 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة 15 مركز لتجميع الألبان فى 4 محافظات سيتم اختيارهم.