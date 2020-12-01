شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل دفعة عربات جديدة قادمة من روسيا خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل هيئة السكة الحديد خلال الشهر الجارى، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا، حيث تأتى بحرا عبر ميناء الإسكندرية.

ووصل حتى الآن 151عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسيةلتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد، دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.