شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أسماء الفائزين في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وفيما يلي أسماء الفائزين: الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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