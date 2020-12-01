شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الكتاب: «الثقافة» تقيم عددا من معارض الكتب الفترة المقبلة للوصول للقارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس هيئة الكتاب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن وزارة الثقافة ستقيم عددا من معارض الكتب خلال الفترة المقبلة للوصول إلى القارئ في كل مكان وتوصيل الخدمة الثقافية إلى مستحقيها.

كان الحاج قد افتتح معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل، امس نائبا عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وبحضور القمص أبرام إيميل وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني والذي يفتح ابوابه طوال 4 ايام حيث يختتم فعالياته 4 ديسمبر .

وقال الحاج أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيره الثقافة قد وجهت بإهداء مجموعة من إصدارات الهيئة الحديثة لمكتبة الكاتدرائية استكمالا للمكتبة التي أهدتها وزارة الثقافة للكنيسة العام الماضي.

كما بحث الحاج على مع القمص أبرام أوجه التعاون التي يمكن أن تقام مع مكتبة الكاتدرائية لخدمة روادها.

وضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات الهيئة من نشر عام وسلاسل ومكتبة الأسرة وكتب للطفل بالإضافة إلى الكتب الأجنبية بلغات متعددة.

جدير بالذكر أن الموعد المقرر للافتتاح الخميس 26نوفمبر ولكن نظرا لسوء الأحوال الجوية بالاسكندرية تم تأجيله أربعة أيام.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس هيئة الكتاب ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

وقام الحاج على بمرافقة القمص أبرام بجولة تفقدية شملت مكتبة الكاتدرائية وقاعات الدراسة والبحث واختتمت مراسم الافتتاح بتبادل الدروع والتكريم.