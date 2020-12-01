شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تنتهى من تلقى مقترحات ممارسة الأنشطة التنموية بـ4 محميات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنهتى وزارة البيئة، من تلقى مقترحات ممارسة الأنشطة التنموية والبيئية المتكاملة بمحميات المنطقة المركزية،: وادى دجلة، والغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، ووادى الريان، وقارون بمحافظة الفيوم، فى الساعة الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء 2 ديسمبر الجارى، وذلك بعد إعلان فتح باب الاستثمار بالمحميات الأربعة، فى 5 نوفمبر 2020.

وطالبت وزارة البيئة، كل شركة أو مؤسسة أو فرد من الراغبين فى التقدم لممارسة الأنشطة التنموية البينية، التقدم بمقترح تنموى متكامل وفنى مالى واقتصادى، على أن يتضمن المقترح نوع الموارد المراد استخدامها ونوع النشاط والموقع الجغرافى والعوائد الاقتصادية المتوقعة.

واشترطت الوزارة، أن يتم الإلتزام الكامل باستخدام الديكورات اللازمة، التى تظهر التراث الثقافى المصرى داخل المحميات، وأن يتم الطهو وتقديم المأكولات والمشروبات التقليدية، من قبل أفراد المجتمع المحلى "بدوى - سيوى - عبابدى - بشارية -نوبيط"، بعمل مشغولات وهدايا تذكارية يدوية بالإضافة إلى فقرات للفلكلور التقليدى يكون محدد بتوقيتات، ويلتزم صاحب العطاء الراسى عليه المزايدة بتقديم الشاى البدوی بنكهات مختلفة ليكون معبرة بشكل كبير عن التراث التقليدى للبدو مثل شاى بالحبق والمرمرية والبردقوش والروزمارى لتعريفهم بأهمية تلك النباتات وضرورة الحفاظ عليها.

وطرحت وزارة البيئة، مجموعة من الأنشطة المقترحة لكل محمية من الأربعة، حيث اقترحت فى محمية وادى دجلة بالقاهرة 4 أنشطة، من بينها: إدارة وتشغيل مركز الزوار والمبانى المُلحقة به، وتجهيز المطعم الموجود على الطراز البدوى أو السيوى، لتقديم الأطعمة التقليدية التراثية للسكان المحليين بالمحميات، من خلال الاستعانة بأفراد من المجتمع المحلى فقط، وإنشاء وتشغيل عدد مخيم بيئى "إيكولودج" على مساحة 2000 متر.

وبمحمية الغابة المتحجرة، طرحت وزارة البيئة مقترح لتحويلها إلى مقصد سياحى بيئى ثقافى وترفيهى، من خلال إقامة مجمع غابة كثيفة للنخيل من المواد الطبيعية مُلحق به دورات مياه وبار لتقديم المشروبات الصحية، ومجمع للخيام البدوية يضم كافة أنواع الخيام، وفى محمية وادى الريان، اقترحت إنشاء غابة النخيل للسياحة الزراعية، وإعادة تأهيل مينى العيون الطبيعية لاستخدامه فى السياحة البيئية، وإدارة وتشغيل 2 متجر وبازار لعرض الحرف اليدوية للسكان المحليين.