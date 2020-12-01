شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محافظات ضمن مرحلة الإعادة لانتخابات النواب لحسم المقعد الواحد..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استعداداتها النهائية لاتمام عملية التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، المقرر لها بالداخل، يومى 7 و8 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الانتخابية التى انتهت يوم الجمعة تمهيدا لطباعة بطاقات الاقتراع وكشوف المرشحين.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويحق التصويت لـ 31 مليون و438 ألفا و127 ناخبا، وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الاولى بالنظام الفردي، كما حسم من الجولة الاولى 41 مقعدا من اصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشحا في أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتدخل 3 محافظات من ضمنهم لحسم مقعد واحد متبقى لهم، نرصدها إليكم:

- محافظة القليوبية موزعة لـ6 دوائر انتخابية فردية خصص لها 16 مقعدا حسمت كافة مقاعدها عدا مقعد متبقى بدائرة قليوب يشهد إعادة .

- محافظة جنوب سيناء مخصص لها مقعدين فردى ومقسمة إلى دائرتين حسمت دائرة شرم الشيخ ويتبقي دائرة قسم طور.

- محافظة بورسعيد موزعة على دائرتين فردتين مُخصص لهما مقعدان حسمت دائرة الزهور ويتبقي دائرة بور فؤاد .