شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أضخم مشروع لإنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وسدود بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشروع قومى جديد يقام على أرض محافظة الأقصر، فى المنطقة الجبلية بمدينة الطود شرق المحافظة لحماية وخدمة الأهالى المقيمين بتلك المناطق من التعرض للأضرار الجسيمة التى يخلفها فصل الشتاء حال سقوط أمطار شديدة وسيول خلال الشهور الأولى من كل عام، وذلك بإنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وسدود للحماية من أخطار السيول بقلب مدينة الطود.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، إنه العمل يتم على قدم وساق وبكل جدية فى الأعمال الإنسائية داخل قرية العديسات قبلى فى مشروع ضخم جديد لخدمة الأهالى وحمايتهم خلال فصل الشتاء من الأمطار والسيول، والذي يتمثل فى إنشاء عدد من البحيرات الصناعية والحواجز الترابية والسدود للحماية من أخطار السيول، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة المشروعات القومية التى تخدم المواطنين بصورة تليق بهم وتحميهم وتقيهم من أخطار السيول والأمطار التى تضرب الأقصر سنوياً خلال فصل الشتاء.

ويضيف الدكتور محمد محمود رزق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يعتبر الهدف من إنشاء البحيرات الصناعيه والسدود والحواجز الترابيه للحماية والتقليل من مخاطر السيول والأمطار، وكذلك الإستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء هذه البحيرات الصناعية والسدود التخزينية والتي تعمل على تخزين تلك المياه، وذلك تحت رعاية الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا، لافتا أن النهو المقرر من هذه العمليات الإنشائية للبحيرات الصناعيه والسدود شهر مارس المقبل 2021 ميلادي.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تبرز أهمية مشروع إنشاء البحيرات الصناعية والسدود والحواجز الترابية لدعم الأهالى وكذلك تعظيم الإستفادة منها في الري والزراعة تنفيذاً لسياسة التوطين وجذب السكان، وكذلك أهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول للاستفادة منها فى رى وزراعة الأراضى وباقى الاستخدامات الأخرى، مشدداً على أنه مؤخراً قام معهد بحوث الموارد المائية بعمل أبحاث ودراسات علمية، كما تتولى وزارتا الزراعة والري إنشاء عدة مشروعات لدعم التنمية فى المحافظة، بهدف التوسع في مشروعات التنمية بالمحافظة، حيث يتم العمل حالياً فى إنشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار، وإنشاء عدة أحواض لإعاقة جريان مياه السيول لحماية مدينة الطود والقرى الواقعة بالمنطقة الجبلية داخلها.

فيما يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجري إعداد دراسات خاصة لتعظيم الإستفادة من مياه السيول والأمطار الغزيرة، فضلا عن حماية المدن والقرى والتجمعات والطرق من أخطارها، وأبرزها فى مدينة الطود ومدينة إسنا ومدينة أرمنت وطيبة والقرنة وذلك لحماية الأهالى من أضرار وأخطار السيول والأمطار الغزيرة التى تهطل بصورة متكررة فى فصل الشتاء وأيام متفرقة من العام سنوياً، موضحاً أن البحيرات الصناعية يتم إنشائها عن طريق بناء سد للوقوف عند الحاجز ومن ثم التدفق - الذي قد يأخذ في حالات بضعة أشهر وقد تمتد إلى سنة كاملة - إلى الجزء الآخر لتبدأ البحيرة بالتكون وزيادة حجمها، مؤكداً أنه على الرغم من أن العملية بسيطة في آلياتها إلى أنها تحتاج إلى دراسة دقيقة ومسح جيولوجي دقيق كي لا يحدث تسريب أو أية عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على السد أو البحيرة.

ويضيف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجرى المتابعة على مدار الساعة للعمل فى مشروع إنشاء البحيرات الصناعيه والسدود والحواجز الترابيه للحماية والتقليل من مخاطر السيول والأمطار، وذلك بمدينة الطود كمرحلة أولى ومن ثم إستكماله فى مختلف المدن الآخرى.

وكان قد تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من قطاع التوسع الأفقي، حول الأمطار التي سقطت يومي فى شهر مايو الماضى على بعض محافظات الوجه القبلي، حيث تم احتجاز كميات كبيرة من الأمطار أمام بعض السدود وداخل بعض البحيرات الصناعية الجارِ تنفيذها حاليًا ضمن منظومة كبيرة من الأعمال الصناعية على اختلاف أنواعها "سدود وبحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية".

وأوضح التقرير، أن أعمال الري ينفذها قطاع التوسع الأفقي للحماية من السيول تبلغ تكلفتها 810 ملايين جنيه وهي عبارة عن 73 عملًا صناعيًا بمحافظات الوجه القبلي (15 سدًا - 29 بحيرة - 19 جسر حماية - حاجز توجيه - قناة صناعية - إنشاء مخر - 7 تأهيل مخر سيل)، مشيراً إلى أن الأعمال التي تم تنفيذها بزمام الإدارات العامة للتوسع الأفقي والمشروعات باسنا وأسيوط أثبتت كفاءتها وفاعليتها في حصاد مياه هذه الأمطار، حيث تم احتجاز كميات من مياه السيول تقدر بـ300 ألف م3 أمام سد الإعاقة w16 وداخل البحيرة w17 الجارِ تنفيذهما ضمن عملية حماية وادي عبادي "3 ب" بمحافظة أسوان بسعة تخزينية 1.2 مليون م3 وذلك لحماية طريق إدفو مرسى علم السياحي وتكلفة 14.8 مليون جنيه.

كما أشار التقرير، إلى أنه تلاحظ وجود تجمعات أمطار متوسطة بموقع حفر البحيره ب 1، الجارِ تنفيذها ضمن عمليه إنشاء 11 بحيرة صناعية وحاجزا ترابيًا لحماية مشروع خط السكة الحديد أسوان القاهرة وقرى الشغب والدبابية والمعلا والقضا المرحلة الرابعة بالأقصر، حيث تم تقدير كمية الأمطار التي سقطت بحوالي 100 ألف متر مكعب وبسعة تخزينية لهذه العملية 4.75 مليون متر مكعب بتكلفة 42 مليون جنيه، وأوضح التقرير، أنه تم احتجاز كمية من الأمطار تقدر بـ150 ألف م3 بالبحيرة ب 1 بالكرنك الجارِ تنفيذها ضمن عملية حماية منطقة العمرة والكرنك بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، حيث تبلغ السعة التخزينية للأعمال بهذه العملية 15 مليون م3 وذلك لحماية الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة - أسوان) وقرى نجع العمرة ونجع الكرنك وقيمة هذه العملية 84 مليون جنيه.

وفى نفس السياق تواصل مدينة الطود العمل على قدم وساق بإشراف المهندس محمود فراج أحمد من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، وهشام على ابايزيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، العمل بقرية العديسات قبلي، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والجاري تنفيذها بقرية العديسات قبلي لكلاً من احلال وتجديد مدرسة السادات الإبتدائية بالمهيدات والبحيرات الصناعية والحواجز الترابيه والسدود، وذلك للحماية من أخطار السيول، وأعمال مشروع تأهيل وتبطين ترعة البستان بطول 5200 متر، حيث أنه من المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها كمشروع تبطين ترعة البستان بقرية العديسات قبلي بطول 5200 متر، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه تحت رعاية إلادارة العامه لمشروعات تطوير الري بإسنا.



الأقصر-تنطلق-فى-أضخم-مشروع-لإنشاء-البحيرات-الصناعية-(7)



الأقصر-تنطلق-فى-أضخم-مشروع-لإنشاء-البحيرات-الصناعية-(8)



الأقصر-تنطلق-فى-أضخم-مشروع-لإنشاء-البحيرات-الصناعية-(9)



الأقصر-تنطلق-فى-أضخم-مشروع-لإنشاء-البحيرات-الصناعية-(10)



الأقصر-تنطلق-فى-أضخم-مشروع-لإنشاء-البحيرات-الصناعية-(11)



الأقصر-تنطلق-فى-أضخم-مشروع-لإنشاء-البحيرات-الصناعية-(12)



الأقصر-تنطلق-فى-أضخم-مشروع-لإنشاء-البحيرات-الصناعية-(13)



الأقصر-تنطلق-فى-أضخم-مشروع-لإنشاء-البحيرات-الصناعية-(14)