شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تخصص فرق دعم نفسى للمواطنين عبر الهاتف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيصها فرق للدعم النفسى للمواطنين على أن تكون آلية التواصل من خلال الهواتف، حيث خصصت رقمين للتواصل ٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠، ٠٢٢٠٨١٦٨٣١ بالمجان .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة الرياضة نهارًا تمنحك الاسترخاء وتساعدك فى الحصول على نوم هادىء وعميق ليلًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفريق الطبى الخاص بالدعم النفسى يتواصل مع المواطن اذا كان يعانى من ضغط أو قلق أو آى مشاكل نفسية ويقدم له الحل المناسب ويمكن له زيارة الطبى فى العيادة .