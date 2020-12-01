شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الشرابية" الإرهابية بعد حجزها للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"خلية الشرابية" الإرهابية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وضع النار عمدا فى عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "5"، ويشير لرقم الدائرة والتى تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

3 ـ الرقم "1"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.