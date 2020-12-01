شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إطلاق قناة "مدرستنا" لطلاب الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إطلاق قناة مدرستنا لطلاب الثانوى العام خلال الأيام المقبلة بجانب المنصات الإلكترونية التى تم توفيرها للطلاب منذ انطلاق العام الدراسى خاصة منصة التعلم على بنك المعرفة المصرى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القناة سوف توفر محتوى علمى فى جميع المواد الدراسية الأساسية من خلال مجموعة من المعلمين أصحاب كفاءة وخبرة فى مجال التدريس بالمرحلة الثانوية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب خلال الفترة المقبلة بجانب مجموعات التقوية والمنصات التعليمية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن دفعة الثانوية العامة هذا العام، 2020،2021، هى أول دفعة استلمت جهاز التابلت منذ عامين، وخاضوا الامتحانات بطريقة التقييم الجديدة التى تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك: أن الطالب ستكون له أكثر من فرصة لدخول الامتحان بالدرجة الكاملة، وبذلك ستكون الثانوية العامة هذا العام سنة دراسية عادية دون ضغط عصبى على الطالب أو ولى الأمر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن التصحيح سيكون إلكترونى لطلاب المرحلة الثانوية ويحصل الطالب على تقرير مفصل يوضح نقاط ضعفه وقوته فى جميع المواد.