أخبار × 24 ساعة..الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.. قرار جمهورى إنشاء "جامعة الصالحية الجديدة" الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومي رئيس الوزراء يتابع برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد .. صور الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل الصحة: عدد المتعايشين مع فيروس الإيدز فى مصر 13 ألف حالة 90 مليون دولار لتحويل مركز تحكم كهرباء الحلمية لشبكة الذكية القوى العاملة تعلن تعيين 3497 شاباً بالقطاع الخاص والاستثمارى بالإسكندرية "مصر للطيران" تسير اليوم 38 رحلة جوية لنقل 4200 راكب إلى عدة دول

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