شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفتح اليوم باب التقدم لجوائز الجامعة لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر باب التقدم لجوائز الجامعة لعام 2020، حيث يفتح باب التقدم اعتبارًا من أول ديسمبر ولمدة شهرين.

ومن المجالات التى سيتم فتح باب الترشح لها للفوز بجائزة جامعة القاهرة، جائزة التميز، وجائزة الجامعة التقديرية، وجائزة الجامعة فى مجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الهندسية والعلوم التكنولوجية، وجوائز الجامعة للتفوق العلمى، وجائزة جامعة القاهرة التشجيعية، وجوائز الجامعة للاختراع، وجوائز فى مجال الإبداع الفكرى والأدبى.

وكان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أعلن عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2019، بأنواعها المختلفة (التميز - التقديرية - التفوق العلمى - التشجيعية - الاختراع) حيث فاز بالجوائز 32 عالمًا وباحثًا فى المجالات العلمية المختلفة، وبلغت قيمة الجوائز 3 مليون و540 ألف جنيه.