شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: رسوم جديدة على مصروفات المدارس وتراخيص السيارات لصالح «الطوارئ الطبية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة تمويل الحالات الصحية الطارئة.
وأضاف أبوالعلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الصندوق في منتهى الأهمية ولن يكون هناك فرض أعباء على المواطن لتمويل الصندوق بل سيكون في مصلحته، والحكومة اقترحت الزيادة على المبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل المستوردة، وبعض النواب اقترحوا فرض قرش على مكالمة المحمول لتمويل قوائم الانتظار على عمليات القلب والبعض اقترح «طابع» بعشرة جنيهات على تراخيص السيارات و100 جنيه على مصروفات المدارس لصالح صندوق الطوارئ الطبية.
وتابع: «المدرسة هي المنوطة بدفع الرسم الجديد وليس الطالب، وستحصل من المدارس بإجمالي الطلبة، كما أن فرض 2% رسوم على مستحضرات التجميل المستوردة لن تؤثر على المواطن، وكذلك 10 جنيهات على رخصة السيارة، فالدولة تكبدت 100 مليار جنيه في جائحة كورونا».
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