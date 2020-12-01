شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقارين مخالفين في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، على تنفيذ وإزالة عقارين مخالفين بمدينة دسوق. وتم تنفيذ إزالة بمنطقة الكشلة ببناء حوائط الدور التاسع العلوي، وتم الإزالة حتى منسوب السقف بمساحة 90 مترا، كما تم إزالة سقف غرفة على مساحة 12 مترا للبناء بالمخالفة في نفس المنطقة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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