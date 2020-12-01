شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا لوقا يستقبل السفير علاء يوسف بمناسبة انتهاء فترة عمله بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الأنبا لوقا، أسقف إيبارشية جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا بمقر الإيبارشية بجنيف، السفير علاء يوسف، رئيس وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بمناسبة انتهاء فترة عمله فى جنيف. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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