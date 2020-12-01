شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ بتكلفة 1.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري محافظة كفر الشيخ، رفع كفاءة الإنارة والمحولات، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاري تنفيذ خطة رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بتكلفة مالية مليون و726 ألف جنيه، مؤكدا أن التوسعات العمرانية، وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لضمان رفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار.

وقالت المهندسه غاده أبوكيلة إنه تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال 4 محولات بصرف محول قدرة 500 ك. ف.أ لمحول دار المناسبات بقرى شرق مدينة كفر الشيخ بتكلفة 447 ألف جنيه، ورفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال ب10 محولات بصرف محولين قدرة 800 ك.ف.أ لمحولات «ابوعيسوى _ عمر أفندي» بمدينة الحامول بتكلفة 972 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع قدرات المحولات لاستيعاب الاحمال ب 3 محولات بصرف 1 محول قدرة 300 ك.ف.أ لمحول الكوم بمدينة مطوبس بتكلفة 307 ألف جنيه، وذلك لتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأضافت أبوكيلة أنه نتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال ،أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين وجارى استكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.