شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزات في مسابقة الملتقى الفكري بـ«أزهر أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت منطقة أسوان الأزهرية، أسماء الفائزات في الملتقي الفكري للفتيات، والذي نظمه مكتب الخدمة الاجتماعية بمنطقة أسوان الازهرية على مستوى معاهد المنطقة بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية، برعاية أحمد عبدالحميد، رئيس المنطقة، ومحمود أحمد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

تم تقييم الطالبات المشاركات في الملتقي من قبل لجنة ضمت 3 محكمين وجاءت نتيجة المسابقة كالتالي:

المرحله الإبتدائية: فوز الطالبة تسنيم وهب الله، معهد دراو النموذجي، بالمركز الأول والطالبة زينب سعيد، معهد الجزيرة، المركز الثاني، والطالبة علياء حسن، معهد حفصه سلمان، المركز الثالث.

المرحله الإعدادية: فازت بالمركز الأول عائشه محمد، معهد فتيات أسوان والمركز الثاني موده أحمد، معهد فتيات ادفو، والمركز الثالث ملك خالد، معهد فتيات الجزيرة.

المرحله الثانوية: فازت بالمركز الأول آمنه طارق، معهد فتيات ادفو، والمركز الثاني هاجر محمد، معهد فتيات أسوان، والمركز الثالث منة عبدالحفيظ، معهد فتيات الرمادي.

تم تكريم الفائزات بشهادات تقدير وجوائز مالية.