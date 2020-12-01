شكرا لقرائتكم خبر عن سجن 7 صيادين من كفر الشيخ في بليبيا.. والأهالي يستغيثون بـ«الخارجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث أهالي 7 صيادين بمدينة برج البرلس في كفر الشيخ، بوزارة الخارجية، للتدخل لدى السلطات الليبية للإفراج عن أبنائهم المسجونين بأحد السجون الليبية دون أي ذنب.

وقال الأهالي إن أبناءهم كانوا يعملون بصورة رسمية وشرعية بليبيا على مركب صيد ليبي، حيث إنهم يعملون بمهنة الصيد، ولكن تم القبض عليهم دون أي ذنب منذ أكثر من شهر.

وقال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي ببرج البرلس، إن أهالي أحد الصيادين تلقوا اتصالا هاتفيا من أحد أبناء المدينة الذي يعمل بمهنة الصيد بسرت الليبية، وأبلغهم أن نجلهم مقبوض عليه ومودع بأحد السجون في سرت ضمن سبعة صيادين بدعوى الصيد الخطأ، وجميعهم من برج البرلس، وفي السجن حاليا منذ أكثر من شهر.

وطالب شرابي بتدخل وزارة الخارجية لدى السلطات الليبية للإفراج عنهم، مضيفا أن أهالي الصيادين وبرج البرلس بالكامل لا يعرفون النوم خوفا وقلقا على أبنائهم.

والصيادون المسجونين بليبيا هم: جمعة محمد خليل أيوب، وحسن محمد محمد عبدالرحمن عطية، وحمادة حسن أبوصالح، وأحمد رمضان حسن البيطاني، وجمال محمد عبدالسلام عاشور، وعبدالمجيد محمد على عطية، وحسن على محمد السماحي.