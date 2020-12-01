شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن فوز 110 مرشحين بإعادة «أولى النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس النواب عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى التى أجريت تحت إشراف قضائى كامل فى ثلاث عشرة محافظة هى الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، قنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والوادى الجديد.

وقالت الهيئة إن النتيجة شهدت فوز 110 مرشحين فى مقاعد بالنظام الفردى، وتلقى الجهاز التنفيذى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة فى انتخابات الداخل وأصوات المصريين بالخارج، ونظرت الهيئة جميع التظلمات وبلغ عددها 50 تظلمًا وانتهت بقراراتها إلى عدم قبول بعضها شكلًا ورفض البعض الآخر موضوعًا. وأشارت الهيئة إلى عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدوائر التى أجريت فيها الانتخابات 25 مليون و239 ألفا و393 ناخبًا، حضر منهم 5 ملايين و51 ألفا و4 ناخبين، بنسبة مشاركة 20.01%، فيما جاء عدد الأصوات الصحيحة 4 ملايين 728 ألفا و300 صوت، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 322 ألفًا و704 أصوات.

إلى ذلك، دخلت مرحلة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية لانتخابات المجلس، مرحلة الحسم واشتدت المنافسة فى الدائرة الأولى بالإسماعيلية، والتى يخوض جولة الإعادة بها مرشحا حزب مستقبل فى مواجهة مرشحين مستقلين، واستعان المرشحون بأشخاص لحراسة لافتات الدعاية الخاصة بهم وسط تحرير محاضر وشكاوى من تمزيق تلك اللافتات.

وفى دمياط، تحولت مناطق الكثافة التصويتية إلى هدف لمرشحى جولة الإعادة، فيما واصل المرشحان المتنافسان على المقعد الوحيد الباقى للإعادة فى دائرة قليوب والقناطرالخيرية، دعايتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وإرسال رسائل قصيرة عبر هواتفهم المحمولة لأهالى الدائرة لحثهم على الخروج والمشاركة فى الانتخابات.