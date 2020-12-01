"قومي المرأة" يستضيف عضوات مجلس الشيوخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، "لقاء نائبات مجلس الشيوخ"، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وفيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، وعدد من عضوات المجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس القومي للمرأة، منهم المستشار سناء خليل، والنائبة الدكتورة هبة هجرس، والقاضية أمل عمار، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتورة رانيا يحيى.

واستهلت مرسي، كلمتها بتهنئة النائبات على وصولهن لهذا المنصب الرفيع، وعبرت عن سعادتها بوجودهن في قلب المجلس القومي للمرأة اليوم، مؤكدة سعادتها بعدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة بالمجلس، وبتنوع تخصصاتهن وخبراتهن، ما يساهم في ثقل تجربتهن داخل المجلس.

وتقدمت مرسي بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمضاعفته نسبة المرأة في التعيينات بمجلس الشيوخ من 10% إلى 20%.

وعبّرت مرسي عن بالغ فخرها بوجود سيدة في منصب وكيل مجلس الشيوخ، قائلة: "كان حلم وتحقق، ونفخر أمام العالم بوجود المرأة المصرية بقلب مجلس الشيوخ، ليس من حيث عدد المقاعد فقط ولكن في هذا المنصب المهم".

وأكدت رئيسة المجلس فخرها وسعادتها بوجود أم الشهيد بالتعيينات داخل مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه تمثيل وتكريم لكل أم فقدت ابنها الشهيد.