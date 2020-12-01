نظر طعن متهمين بقضية مقتل الطفل يوسف العربي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن رقم 1154 لسنة 90 قضائي المقدم من متهمين وهم كلًا من "طاهر محمد وخالد أحمد"، وذلك على حكم محكمة جنايات الجيزة في 13 نوفمبر من العام الماضي بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، كما عاقبت المحكمة المتهمين بالحبس سنتين عن تهمة القتل الخطأ، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية قتل الطفل يوسف العربي التي حملت رقم 883 لسنة 2017 جنوب الجيزة.

يذكر أن محكمة النقض رفضت أيضًا طعنًا لمتهمين اثنين في تلك القضية والبالغ عددهم 4 متهمين، وأيدت حكم حبسهم مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، ويتبقى طعن اثنين آخرين المقرر نظرها اليوم، لتكتمل القضية بطعن المتهمين جميعًا على أحكام محكمة الجنايات.