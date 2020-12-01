شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تهدى إعلام القاهرة مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم الاثنين، عدد (66) مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، إهداءً من وزارة الأوقاف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والتعليم العالى والبحث العلمى.

كما تسلم الدكتور سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات عدد (22) مجموعة من السلسلة إهداءً من وزارة الأوقاف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وذلك فى إطار نشر الوعى الدينى والثقافى لدى الشباب والمثقفين.