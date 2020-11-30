شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 4 أشهر.. الحفار يبدأ عمله بـ«مترو الزمالك» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد توقف 4 أشهر، تبدأ ماكينة الحفر العمل اليوم فى مشروع «مترو الزمالك»، عقب توصية اللجنة الهندسية بجامعة عين شمس لمجلس الوزراء بضرورة إزالة عقارى الزمالك على خط سير الحفار.

وكشفت الهيئة القومية للأنفاق أن اللجنة الهندسية أكدت أن العقارين آيلان للسقوط، ويتوجب إزالتهما حفاظاً على الأرواح، قبل بدء عملية الحفر من شارع إسماعيل محمد بالزمالك فى الاتجاه إلى الكيت كات.

وذكرت مصادر مسؤولة أن ماكينة الحفر ستبدأ العمل اليوم بعد توقف استمر ٤ أشهر حتى تم الانتهاء من جميع الدراسات الفنية للعقارين.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة، فى بيان، أنه فى إطار استعدادها لاستئناف أعمال الحفر النفقى بين محطة صفاء حجازى بالزمالك ومحطة الكيت كات بدءا من اليوم، فقد قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات لضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق قبل بدء الحفر، حيث قامت بعمل كل الدراسات الفنية المطلوبة من أعمال أبحاث للتربة ودراسة المخاطر وأعمال الرصد المساحى المستمر للمنشآت التى تقع فى منطقة تأثير أعمال الماكينة والتى تقدر بـ(30 مترا) على جانبى النفق إيماناً منها بأهمية الحفاظ على حياة وممتلكات قاطنى المنطقة واتباع جميع الإجراءات المطلوبة فى هذا المجال.

وتابعت الهيئة أن الدراسات التى تمت للمنشآت فى هذه المنطقة بشارع إسماعيل محمد أوضحت وجود ميل 19 سنتيمترا بالعقار رقم (7.5) وبمخاطبة جهات الاختصاص تبين أن الترخيص الصادر لهذا العقار هو تعلية للدورين الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس، كما لم يستدل على رخصة البناء الأصلية للعقار وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة، وكذلك وجود ميل 13.4 سنتيمتر بالعقار رقم (3 أ) ولا يوجد له رخصة بناء، وعرضت وزارة النقل الموقف على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس والتى أوصت بضرورة إخلاء العقارين رقمى (7.5) و(3 أ) بشارع إسماعيل محمد تأميناً لحياة السكان وذلك قبل استئناف ماكينة الحفر العميق لعملها فى اتجاه محطة الكيت كات، على أن تقوم جهات الاختصاص بتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع العقارين المشار إليهما.