شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» الناقل الرسمي لمؤتمر «الناس والبنوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاهتمام برعاية الأحداث والمؤتمرات في مختلف المجالات وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية تجاه الوضع الاقتصادي في ظل ظروف «كورونا»، وما تبعها من تأثير على الوضع الاقتصادي، تقوم «مصر للطيران» بدور الناقل الرسمي للمؤتمر الاقتصادي ومعرضة السنوي الرابع عشر «الناس والبنوك» بعنوان «التعافي الاقتصادي من كوڤيد ١٩»، والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي على مدار اليوم وغدا.

تأتي مشاركة «مصر للطيران» كناقل رسمي للمؤتمر للعام الثاني على التوالي.

بدأت فعاليات المؤتمر اليوم حيث يشارك في جلسات المؤتمر عدد من الوزراء والعديد من كبار المتخصصين ورجال الاقتصاد في مصر.