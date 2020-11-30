شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: 102416 طلب تصالح بقيمة 474 مليونا و335 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة 102416 طلبا، بقيمة 474 مليونا و335 ألف جنيه.
وأكد المحافظ أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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