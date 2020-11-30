شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على «المتحف الكبير» يتوقع مردودا إيجابيا علي السياحة بعد شهادتي الجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير، عقب حصول المتحف على شهاتي الآيزو في نظامي البيئة والجودة، أنه من المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف على شهادات الآيزو على السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك ضمن آليات قياس مُعدَّة خصيصًا لقياس رضا الزائرين.

وحضر تسليم الشهادات المهندس محمد حبيب مدير عام شركة OSS Middle East، والدكتور طارق رزق استشاري شركة OSS Middle East، والدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة الشيماء عيد مسؤول أول السلامة والصحة المهنية بالمتحف.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعتبر أحد أهم المشروعات القومية الهامة التي تنفذها الدولة المصرية والمقرر افتتاحها عام 2021، حيث يعد أكبر متحف للآثار في العالم خصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، وسوف يعرض المتحف ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد آثار الملك توت عنخ آمون والتي يزيد عددها عن 5000 قطعة، هذا بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.