شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحف الكبير» يحصل على شهادتي الآيزو في نظامي البيئة والجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الآيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على 3 شهادات في الآيزو في ثلاثة مجالات مختلفة، حيث كان قد سبق وحصل أيضا في سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة ( 14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات الثلاثة خلال أقل من ٦٠ يوماً، في مجالات كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تأكيداً على الحرص الدائم لتطبيق كافة المعايير العلمية، وتحقيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء وتطويره المستمر، مما يعمل على تحقيق الاستدامة في مجال البيئة.