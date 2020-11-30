شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات الخاصة» يوافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وقال «السعيد»، في تصريحات صحفية مساء الإثنين، إن الجامعة تولى ملف الجامعة الأهلية المملوكة لجامعة بنها الحكومية اهتماما كبيرا ، مشيرا الى انه تم تخصيص نحو 40 فدانا من أرض الجامعة بالعبور لإنشاء الجامعة الأهلية عليها.

وأكد أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى استجابت لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية، على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعة تقدمت بملف متكامل لإنشاء الجامعة الأهلية بعد استيفاء جميع ملاحظات اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التى تتولى تشغيلها وإدارتها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها.

ولفت إلى أن الجامعة الأهلية تضم كليات وبرامج حديثة وغير نمطية و مرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح حيث أنها مملوكة لجامعة بنها الحكومية وتهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا ، مؤكدا أن فور تشغيل الجامعة الأهلية سوف تستفيد من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم.

ووجه رئيس جامعة بنها الشكر للجنة التنفيذية لإعداد ملف جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضوية الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وفريق العمل المعاون لهما.