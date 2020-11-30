شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسعى لشراء قمح للشحن في الفترة من 26 يناير إلى 5 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 26 يناير إلى 5 فبراير.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء. ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المناقصة بعد الساعة 1530 (1330 بتوقيت جرينتش ) في اليوم نفسه.

وقالت الهيئة إنها ستدفع ثمن القمح باستخدام خطابات ائتمان تضمن الدفع في غضون 180 يوما.

وفي مناقصتها السابقة، اشترت الهيئة يوم الخميس الماضي 175 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية للشحن في الفترة من 20 إلى 31 يناير.