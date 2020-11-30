شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تنهي خدمة إمام ببورسعيد وتحذره من صعود المنابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الأوقاف إنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن عبدالرحمن أحمد قنديل إمام وخطيب بأوقاف بورسعيد، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الاثنين 30 / 11 / 2020 خدمة المذكور.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف بورسعيد على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.