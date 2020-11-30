شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هيئة قناة السويس للتعزية في وفاة الزميل محمد رضوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوفد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المهندس محمد عادل وكيل مدير إدارة الرئاسة، رئيس العلاقات العامة، وبرفقته عدد من أعضاء المكتب الإعلامي بالهيئة، لتقديم واجب العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله الصحفي محمد محمود رضوان- مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالإسماعيلية.
وأعرب الفريق ربيع في برقية التعزية عن خالص مواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وأحباءه الصبر والسلوان.
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