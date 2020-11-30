شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: على المسلم أن يستغل أي فرصة لعمل الخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، على ضرورة عدم إضاعة الفرصة في المساهمة في العمل الخيري.

وتابع «رضا»، خلال حواره مع الإعلامية منال عبداللطيف، ببرنامج «مفاتيح القلوب»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الإثنين،:«ممكن الواحد يموت فجأة، وعلى الإنسان أي ان يستغل أي فرصة في العمل الخيري، وخاصة الصدقات».

ولفت إلى أن المسلم إذا أنفق ماله على الفقراء فسيرفع عند الله عدة درجات، معقبًا: «على قدر إنفاق الإنسان ما يحبه، على قدر عطاء الله له».