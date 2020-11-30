شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق مصور فوتوسيشن سقارة: القبض على أخى والموديل سلمى الشيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو محمد شقيق "حسام" مصور فوتوسيشن "موديل سقارة" إن رجال مباحث شرطة السياحة والآثار ألقوا القبض على شقيقه منذ ساعتين من محل سكنه فى حلوان.

وأضاف عمرو لـ"الخليج 365"، أن سلمى الشيمى التى اتفقت مع شقيقه على تصويرها بالمنطقة الأثرية بسقارة فى الجيزة مرتدية ملابس فرعونية، أُلقى القبض عليها أيضا مساء اليوم.

كان تليفزيون الخليج 365، أجرى أول حوار مع حسام محمد، مصور فوتوسيشن "موديل سقارة" الذى أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال المصور فى حواره إنه حصل على 1000 جنيه مقابل جلسة التصوير و"ده قليل" بحسب تعبيره، موضحا أن سلمى اتفقت معه على تصوير فوتوسيشن عن حياة الفراعنة بمنطقة الأهرامات، متابعا: "روحنا ودخلنا وأول ما سألونا هتصوروا إيه قولنا هنصور فوتوسيشن عادى عن الفراعنة".

وتابع أن الأمن قال إن الفوتوسيشن إعلانى، مضيفا: "دخلت على البوابة بعباية، وغيرت تحت وقطعنا تذاكر عادية، وقولنا إننا هنصور فوتوسيشن شخصى، وقال لنا البسى عباية على اللبس واطلعى بيها واقلعى الهدوم فوق فى مكان التصوير، والموظف قال لى هنراضى الناس".

واستطرد فى حديثه: "6 موظفين طلعوا يتفرجوا على جلسة التصوير، وسلمى قلعت العباية وبدأنا"، لافتا إلى أن مدة جلسة التصوير كانت 15 دقيقة فقط، وأنه دخل بمعدات تصوير كاملة بعلم الموظفين.

وأشار إلى أنه سلّم "السيشن" لصاحبته، لكنه فوجئ بالضجة الكبيرة التى حدثت اليوم، مختتما بالقول: "لو بنت رفيعة مكان سلمى كان الموضوع عدّى عادى".