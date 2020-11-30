وزير العدل يصدر قرارين بنقل مقار انعقاد بعض المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرارين رقمي 8594 و8595 لسنة 2020، بنقل مقر انعقاد جلسات "مدني وصحة توقيع المطرية" من محكمة مدينة نصر الجزئية إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ونقل مقر انعقاد جلسات (أسرة السلام، المرج، المطرية) من مجمع محاكم القاهرة الجديدة ومدينة نصر إلى مجمع محاكم مصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتم العمل بهما اعتباراً من 6/2/2021، كي تكون الإدارات والوحدات الإدارية في ذات مكان انعقاد الجلسات الخاصة بها، و يتجنب المتقاضون مشقة الانتقال بين أكثر من مكان بإقامة الدعوى في محكمة ثم المثول أمام المحكمة المختصة في مكان آخر.