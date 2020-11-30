التلفزيون المصري يتلقى خطاب شكر من "الكاف" والشركة المنظمة لـ"نهائي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تلقت إدارة التبادل الإخباري بالهيئة الوطنية للإعلام، مساء أمس، خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، والشركة المنظمة للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي توج فيها الأهلي بالبطولة على حساب نظيره الزمالك.

وتوجه الاتحاد الأفريقي في خطابه، بالشكر للهيئة والتليفزيون المصري على الإنتاج ونقل المباراة، وتوجبه الشكر لقطاع الهندسية الإذاعية ممثلة في الوحدة 20 والوحدة 21 hd، وطاقم التصوير والإخراج بقيادة إبراهيم مبارك وإدارة التبادل الإخباري.

كما شكر الاتحاد الأفريقي المشرف العام على البرامج الرياضية محمد إبراهيم الجوهري، للمتابعة والتنسيق وحسن التعامل مع الكاف والشركة المنتجة وذلك تنفيذا لتوجبهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس التليفزيون نائلة فاروق.

بدورها، أشادت نائلة فاروق رئيس التلفزيون، بفريق العمل كاملا، والذي تولى نقل المباراة، موضحة دعم حسين زين رئيس الهيئة لتوفير كافة الإمكانيات للخروج بالمبارة بهذا الشكل المميز.

وكان بث التلفزيون المصري، مباراة نهائي القرن على قناة تايم سبورتس الأرضية بتعليق مدحت شلبي، فيما وفرت الهيئة الوطنية للإعلام كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات HD وسيارات البث، وكاميرات درون، لنقل صورة من الجو وتغطية كافة تفاصيل المباراة بشكل متميز؛ لإمتاع جماهير الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية.

وأجرى فريق إخراج المباراة بروفة نهائية ليلة المباراة بمشاركة نائلة فاروق رئيس التليفزيون، حيث توجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون لاستاد القاهرة؛ لمتابعة آخر الاستعدادات، وكان بصحبتها محمد إبراهيم الجوهري مدير عام البرامج الرياضية بالتلفزيون، وتفقدت سيارات البث والإذاعة الخارجية ووحدات الإخراج والكاميرات، واطمأنت لتوافر كافة التجهيزات للخروج بالمباراة بأعلى مستوى.​