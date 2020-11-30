شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من المصروفات الدراسية بجامعة الأقصر للعام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد مجلس جامعة الأقصر، في جلسته رقم (19)، بمقر الجامعة بمدينة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة.

ووافق المجلس على العديد من القرارات ومنها إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2020/2021، بجانب تسكين الطلاب بدار الضيافة بدءاً من أول شهر ديسمبر 2020، على أن تكون رسوم الإقامة 500جنيه شهريا للسرير الواحد.

كما قرر المجلس خفض رسوم البرامج الخاصة بكليات الجامعة بنسبة 15% ولأبناء أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإدريين.

وأعلن المجلس عن بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، وجامعة الأقصر، وكذلك بروتوكول التعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – الشركة الوطنية للمقاولات العامة، والتوريدات، وجامعة الأقصر.