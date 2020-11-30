شكرا لقرائتكم خبر عن داعية يكشف تكلفة توصيل المياه إلى المنازل في المناطق الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، إن الدنيا إلى زوال فهي دار ممر، بينما الآخر هي دار مقر، مشددًا على ضرورة المساهمة في أي عمل خيري، في ظل انتشار وباء كورونا الذي يُهدد حياة الجميع.

وتابع «رضا»، خلال حواره مع الإعلامية منال عبداللطيف، ببرنامج «مفاتيح القلوب»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن توصيل المياه إلى منزل في المناطق التي لا يوجد فيها مياه تقدر بـ8آلاف جنيه، لكن مؤسسة نبض الحياة قامت بأعداد برتوكول مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لخفض الوصلة لـ3آلاف جنيه، والشركة ستتحمل الباقي، لافتَا إلى أن الشركة لديها حرص كبير على مساعدة المحتاجين.

وأوضح أن المشاركة في وصلة مياه إلى فقير فرصة لدى أي شخص لديه قدر متوفر من المال، معقبًا: «الناس في المناطق الفقيرة لا يملكون مال لشراء المياه، ده شيء محزن، لازم يكون قلبنا على قلب بعض».