شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة: كل 13.5 ثانية مولود جديد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إنه لدينا 900 ألف زيجة سنوياً، ولدينا مولود كل 13.5 ثانية، والان نتعدى الـ 6 آلاف مولود في اليوم.

وأضاف الدكتور طلعت عبدالقوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أنه لابد أن نوفر خدمات أسرة في المناطق الأكثر احتياجا، وهناك 25% من السيدات يتوقفوا عن تنظيم النسل في العام الأول من الزواج، ولابد من التفكير في حوافز إيجابية سريعة للأسر التي تخضع لتنظيم الأسرة.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أن تحديد النسل ضد الشريعة وضد الأديان السماوية، بينما تؤيد الدولة المصرية بكافة قطاعاتها تنظيم الأسرة، لافتاً إلى أن تنظيم الأسرة في صالح السيدة المصرية.