شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة 3 مراحل إسكان اجتماعي في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، لجنة اجراء قرعة مشروعات الاسكان الاجتماعي المختلفة، التي باشرت عملها اليوم بالصالة المغطاة.
وأجريت اليوم القرعة الثامنه للمرحلة الثالثة والقرعة الخامسة عشر من المرحلة الثانية والقرعة السابعة والعشرين من المرحلة الاولي، وسط إجراءات احترازية وإلزام الحاضرين بارتداء الكمامات وحضور الزوج أو الزوجة المخصص لهم الوحدة السكنية
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