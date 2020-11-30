شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير محكمة الاستئناف وأقسام ووحدات الشرطة ببورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، أعمال تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وقامت لجان من مجلس المدينة برش وتطهير مبنى محكمة الاستئناف وقسم شرطة أول وقسم شرطة ثان والسجل المدني ووحدة مطافي بورفؤاد، حرصا على السلامة العامة للمواطنيين، مع استمرار أعمال الرش والتطهير بأنحاء المدينة.

فيما استمرت أعمال إدارة الطرق والصرف الصحى والتى تستكمل أعمالها بتركيب أغطية بالوعات المطر بعدة أماكن، مع استمرار الاعمال يوميا لتغطية كافة شوارع المدينة .