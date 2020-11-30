شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع السيارات المتهالكة بشوارع حي العرب ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عادل عبدالفتاح، رئيس حى العرب ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مكبرة في الشوراع الرئيسية للحي، ومنها الصباح و100 ونهضة مصر، لرصد ورفع السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع لتسهيل حركة المرور وللحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع الحي.

وأسفرت الحملة عن رفع 18سيارة متهالكة، ونقلها إلى مخازن المرور لتسهيل حركة المرور وللحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع الحي، مع استمرار رفع جميع السيارات المتهاكلة وذلك لتسهيل حركة المرور لتفادي الزحام المتكرر.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لرؤساء الأحياء برفع السيارات المتهالكة من الشوارع والتي تسبب الزحام وتحول بعضها لبؤرة تجميع للقمامة، وقضي تكليف المحافظ أن يتم التنسيق مع المرور وتحديد أصحاب هذه السيارات من واقع السجلات وتغريمهم تكلفة نقل السيارات.