شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محاضر تموينية للمحال التجارية بمركز باريس في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس في الوادي الجديد بالتعاون مع إدارتي التموين والشؤون الصحية حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمدينة باريس، وذلك للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين ومدي صلاحيتها.

وقال كمال ابراهيم رئيس مركز باريس في الوادي الجديد أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير ٦ محاضر عدم اعلان عن أسعار.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف الحملات على الأسواق لإحكام الرقابه على كافة السلع، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.