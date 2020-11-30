شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشعبة باتحاد الصناعات: «مفيش حاجة اسمها ذهب صيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب هو خزينة وزينة، مضيفا أن سعر الذهب بمصر مرتبط بالبورصة العالمية، وسعر اليوم يحركه الاقتصاد العالمي وحال استقرار الاقتصاد يهبط أسعار الذهب.

وأوضح العباسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه مع نزول سعر الذهب ارتفع سعر البترول فالعلاقة عكسية بين الاستثمار والذهب.

وأضاف العباسي أن الأسعار بدأت في العودة للمعدلات الطبيعية مع انتعاش الصناعة، مشيرا إلى أن السعر الآن مناسب للشراء ومن الممكن أن تزيد الأسعار قليلا.

وأكد أنه لا يوجد شيء اسمه ذهب صيني بل هو اكسسوار ولا يمكن إطلاق لفظ ذهب عليه.