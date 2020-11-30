شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد احتفال يوم التضامن العالمى والتغطية المستدامة للخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاحتفال العالمى باليوم الثانى والثلاثين تحت شعار "نحو التضامن العالمى والتغطية المستدامة للخدمات"، وذلك غدًا الثلاثاء الأول من ديسمبر.

ويشارك في الاحتفال الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وكريستينا ألبيرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، الدكتور رانجايان جورومورتي المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.