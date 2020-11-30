شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر نقل مقار انعقاد بعض المحاكم للتيسير على المتقاضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارين بنقل مقر انعقاد جلسات مدنى وصحة توقيع المطرية من محكمة مدينة نصر الجزئية إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ونقل مقر انعقاد جلسات أسرة السلام ــ المرج ــ المطرية من مجمع محاكم القاهرة الجديدة ومدينة نصر إلى مجمع محاكم مصر الجديدة.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها، إنه فى إطار دور الوزارة فى التيسير على المتقاضين وتقريب دور العدالة إليهم أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرارين رقمى 8594 و8595 لسنة 2020 بنقل مقر انعقاد جلسات مدنى وصحة توقيع المطرية من محكمة مدينة نصر الجزئية إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة.

كما قرر نقل مقر انعقاد جلسات أسرة السلام ــ المرج ــ المطرية من مجمع محاكم القاهرة الجديدة ومدينة نصر إلى مجمع محاكم مصر الجديدة، على أن يتم العمل بهما اعتبارًا من 6/2/2021، وذلك لكى تكون الإدارات والوحدات الإدارية فى ذات مكان انعقاد الجلسات الخاصة بها، ويتجنب المتقاضون مشقة الانتقال بين أكثر من مكان بإقامة الدعوى فى محكمة ثم المثول أمام المحكمة المختصة فى مكان آخر.