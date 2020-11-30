شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة لنائبات مجلس الشيوخ: مصر كلها تنظر إليكن بكل فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، نائبات مجلس الشيوخ لوصولهن لهذا المنصب الرفيع بمجلس الشيوخ، وعبرت عن سعادتها بوجودهن فى قلب المجلس القومى للمرأة. وأعربت رئيسة المجلس، عن سعادتها بعدد المقاعد التى حصلت عليها المرأة بالمجلس، وبتنوع تخصصاتهن وخبراتهن مما يساهم فى ثقل تجربتهن داخل المجلس.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمضاعفته نسبة المرأة فى التعيينات بمجلس الشيوخ من 10% إلى 20%.

وعبرت رئيسة المجلس، عن بالغ فخرها بوجود سيدة فى منصب وكيل مجلس الشيوخ، قائلة: "كان حلم وتحقق"، ونفخر أمام العالم بوجود المرأة المصرية بقلب مجلس الشيوخ ليس من حيث عدد المقاعد فقط ولكن فى هذا المنصب الهام، قائلة: "بوجود وكيلة سيدة بمجلس الشيوخ نضمن خمسين بالمائه من المجلس".

وأكدت رئيسة المجلس، فخرها أيضا وسعادتها بوجود أم الشهيد بالتعيينات داخل المجلس، مشيرة إلى أنه تمثيل وتكريم لكل أم فقدت ابنها الشهيد.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى، كلمتها بالتعبير عن بالغ سعادتها بوجود نائبات مجلس الشيوخ فى قلب المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن اللقاءات مع نائبات مجلس الشيوخ سوف تستمر، قائلة: "مصر كلها تنظر إليكن بكل فخر".