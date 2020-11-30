شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور محمد حلمى الغر أمينا للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدورى، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك فى حرم جامعة المستقبل.

فى بداية الاجتماع، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الدكتور رضا عبدالرحمن عميد كلية الطب والأسنان بجامعة المستقبل، ودعوا الله أن يتغمد الفقيد الرحمة وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، قدم الدكتور خالد عبدالغفار وأعضاء المجلس، الشكر للدكتور صديق عبدالسلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمناسبة انتهاء مدة عمله كأمين للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والإنجازات التي تمت خلال فترة توليه المنصب، وأهدى له درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتقديرا لجهوده خلال فترة توليه المنصب والتي ساهمت بزيادة الجامعات الخاصة بعدد 6 جامعات عن العام الجامعي 2019/2020، ليصبح إجمالي عددها 26 جامعة بالإضافة إلى صدور قرارات جمهورية في عهده لعدد 9 جامعات خاصة جديدة.

كما صدرت في عهده قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية (الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة في مدن "الطور وشرم الشيخ ورأس سدر" والمنصورة الجديدة)، كما أن هناك 4 جامعات جارى عرضها على مجلس الوزراء، بجانب زيادة 20 كلية في الجامعات، الخاصة ليصبح اجمالي عدد الكليات نحو 31 كلية، وزادت نسبة قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 34% عن الأعداد المقررة في 2018، وأصبح عدد الجامعات التي بها دراسات عليا 8 جامعات وذلك في 9 كليات بإجمالي شهادات علمية 19 منها (17 شهادة ماجستير و2 دبلوم مهني)، كما تمت الموافقة على 50 مذكرة تعاون وتفاهم بين الجامعات الخاصة والأهلية وعدد من الجامعات الحكومية والأجنبية خارج مصر.

وقدم الوزير والمجلس التهنئة إلى الدكتور محمد حلمى الغر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم (559) لسنة 2020 بتعيينه أمينا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، معربا عن أمله في استمرار الإنجازات خلال فترة توليه المنصب الجديد، مشيرا إلى أن الدكتور محمد حلمي كان عضوا في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وشغل منصب مستشار الوزير لشئون الجامعات الخاصة، كما عمل مديرا لمستشفيات (عين شمس التخصصي والدمرداش الجراحي) وعميدا لكلية طب جامعة 6 أكتوبر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة التزام كافة الجامعات بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة وحازمة مع جميع المخالفين للاجراءات الاحترازية.

وتابع الوزير سير العملية التعليمية في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، مشيرًا إلى ضرورة التزام الكليات بالاجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلاب لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميد ترم)، مع التأكيد على إقامتها في موعدها.

وأحيط المجلس علمًا بالقرار الوزاري رقم 4747 بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة عام، حيث سيتكون المجلس من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري الوزير في الجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور يوهانسون يحيى عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وبنها، كما يتكون المجلس من رؤساء مجلس أمناء (الجامعة المصرية الصينية وجامعة حورس وجامعة 6 أكتوبر والجامعة الفرنسية الأهلية) على أن تكون نهاية مدة تعيينهم في المجلس حتى 15 أبريل 2021.

وناقش المجلس، توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لوضع نظام وآليات تنسيق الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية، ليكون نظام مماثل لتنسيق الجامعات الحكومية.

ووافق المجلس، على تعديل اللوائح الداخلية للكليات، وذلك بإضافة نص يسمح بتطبيق نظام "التعليم الهجين" بالكليات، وذلك تمهيدًا لإصدار قرار وزاري لكل كلية بالجامعات.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات التي تخص الجامعات الخاصة والأهلية.