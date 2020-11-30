شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تنفى تحديد موعد فعالية موكب نقل المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا رسميا نفت فيه تحديد موعد تنظيم الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية. وذكرت الوزارة، فى بيانها، أنه وفقا لما تم تداوله بشأن موعد تنظيم الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن موعد تنظيم هذه الفعالية ليس يوم الجمعة الموافق 4/12/2020 كما أشيع، وأنه لم يتم بعد تحديد موعد تنظيم هذه الفعالية.
وفور تحديد هذا الموعد سيتم الإعلان عنه بوقت كافى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الترويج الجيد لهذه الفعالية الهامة والتغطية الإعلامية الموسعة لها.
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