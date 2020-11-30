شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب إنتهاء فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة -3" والذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية .

ونفذت الوحدات عدداً من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر المتوسط وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للإسطولين المصرى واليونانى، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار .

يذكر أن التدريب يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليونانى، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية واليونانية .