شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط، حيث فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب إنتهاء فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة -3" والذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية.

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب إنتهاء فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة -3" والذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية .

مصادر مطلعة تنفى شائعات التعديل الوزارى وتؤكد : لا تغيير خلال الفترة الراهنة

نفت مصادر مسئولة ما تردد من أنباء حول تعديل وزارى وشيك فى الحكومة خلال الفترة الراهنة، مؤكدة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة، وعلى الرأى العام ألا يتفاعل معها.

بالأسماء.. الهيئة الوطنية تعلن فوز 110 مرشحين بعضوية مجلس النواب بالإعادة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز 110 مرشحين.

صالح جمعة يفسخ عقده ويرحل عن الأهلى مجانا

فسخ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عقده مع الأهلي بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

سلمي الشيمي ..مصور فوتوسيشن سقارة: الموديل قعلت العباية على البوابة

قال حسام محمد، مصور فوتوسيشن سلمي الشيمي "موديل سقارة"، الذى آثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، لـ"تليفزيون الخليج 365"، إنه حصل على 1000 جنيه مقابل جلسة التصوير، مضيفا: خدت 1000 جنيه فى الجلسة دى ودا قليل".

فرنسا ترسل خبيرًا لإصلاح ساعة قلعة صلاح الدين الأيوبى

أرسلت فرنسا خبيرها في مجال تصنيع الساعات، فرانسوا سيمون فوستييه، لفحص ساعة قلعة صلاح الدين الأثرية، وإصلاحها بعد توقف عقاربها عن الحركة، وهى الساعة التي تم إهداؤها من فرنسا إلى مصر عام 1845

أول فيديو لفتاة فوتوسيشن سقارة ومصورها بعد تحقيق النيابة: عملنا حاجة عظمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمصور سلمى الشيمى فتاة الفوتوسيشن المثير للجدل بمنطقة آثار سقارة، والتى ارتدت خلاله ملابس فرعونية مثيرة وفاضحة، وظهرت فى الفيديو الشيمى مع المصور والذى يدعى "حسام محمد"، ويقول لها: "إحنا عملنا إيه النهاردة"، لترد عليه قائلة: "عملنا حاجة كدة عظمة زى العادى يعنى"، إضافة لذلك نشرت سلمى فيديو آخر خلال خضوعها لجلسة التصوير عبر حسابها بتطبيق "تيك توك".

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصرى مع دول حوض النيل فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية" وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددا من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجين.

المحكمة لمتهمى أحداث مجلس الوزراء: لا تقولوا أنكم حقوقيون.. أنتم منتفعون قابضون

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

تعرف على أسماء أعضاء مجلس النواب فى الدوائر الستة بمحافظة الإسكندرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب، فى 6 دوائر انتخابية بمحافظة الإسكندرية.

الأهلى يرسل القائمة الأولى إلى اتحاد الكرة بدون بادجى والشيخ وجمعة

أرسل النادى الأهلى القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثى ‏‏«أليو بادجى، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

إصابة عمر السعيد مهاجم الزمالك بفيروس كورونا

تأكد إصابة عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد بعد الفحوصات التى خضع مؤخرا.

جدول مباريات منتخب الشباب فى تصفيات أمم أفريقيا.. 15 ديسمبر أول مواجهة

ينشر الخليج 365 جدول مباريات منتخب الشباب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا العام المقبل. ويخوض المنتخب مواجهاته أيام 15 و18 و24 و27 ديسمبر المقبل، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة ليبيا في ستاد المنزه، ثم تونس في ستاد رادس، والجزائر في الجولة الرابعة على ستاد المنزة، واخيرا يلتقي مع المغرب بملعب المنزل.

شهود عيان: مارادونا تشاجر مع طبيبه المتهم بـ"القتل الخطأ" قبل وفاته بأيام

قال شهود عيان فى التحقيقات حول إمكانية حدوث إهمال فى الرعاية الطبية أدى إلى وفاة مارادونا، إن ليوبولدو لوك، طبيب النجم الراحل، والأسطورة الأرجنتينى، تشاجرا قبل أيام قليلة من الوفاة، وبحسب زعم شهود العيان فإن الطبيب البالغ 39 عاما سمح لمارادونا بمغادرة المستشفى، وذلك بعد مرور 8 أيام فقط على خضوعه لجراحة في الدماغ، وفقا لــ"روسيا اليوم".

ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ سورة الضحى على طريقة والده

يقدم اللواء طارق نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، تلاوة قرآنية عبر اليوم الخليج 365 بمناسبة الذكرى الـ 32 لرحيل والده، حيث يتلو ما تيسر من سورة الضحى والشرح على طريقة أداء والده.

"سوق المال السعودية " تحيل 22 مستثمرا للنيابة العامة بتهم التلاعب والتدليس

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية إحالة 22 مستثمرا إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره (1,334,566,432) مليار وثلاث مئة وأربعة وثلاثين مليوناً وخمس مئة وستة وستين ألفاً وأربع مئة واثنين وثلاثين ريالاً.